Mor als 72 anys el llegendari fotògraf musical Mick Rock

Fotografia de Mick Rock a Twitter





El llegendari fotògraf musical Mick Rock ha mort als 72 anys. Famós per les seves fotografies de persones com David Bowie , Iggy Pop , Queen i Lou Reed , per nomenar alguns, Rock era conegut com "L'home que va fotografiar els setanta".





La notícia de la mort de Rock va ser confirmada per la seva família en un comunicat: "Amb molt de pesar compartim que el nostre estimat renegat psicodèlic Mick Rock ha fet el viatge junguià a l'altra banda".







"Aquells que van tenir el plaer d'existir a la seva òrbita, saben que Mick sempre va ser molt més que l'home que va fotografiar els 70. Era un poeta fotogràfic, una veritable força de la natura que passava els seus dies fent exactament el que estimava, sempre a la seva manera deliciosament escandalosa", relaten.





Fotografia de Mick Rock de Queen





Celebrant el seu talent com a fotògraf, asseguren que “les estrelles semblaven alinear-se sense esforç per a Mick quan estava darrere de la càmera; alimentar-se del carisma únic dels seus subjectes el va electritzar i va energitzar”.





Emfatitzen que era "un home fascinat amb la imatge" que "va absorbir éssers visuals a través de la seva lent i es va submergir en el seu art", descrivint les seves creacions com "algunes de les imatges més magnífiques que la música rock hagi vist mai". La família de Rock ha demanat que se celebri la seva vida i llegat mentre demanen privadesa mentre ploren en privat.





El seu missatge concloïa: "No lamentem per la pèrdua, sinó que celebrem la vida fabulosa i l'extraordinària carrera de Michael David Rock". Encoratjant els fanàtics i amants de la música a plorar i i recordar-ho 'a la seva manera', la família no farà més comentaris.