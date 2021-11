Els fetus també es poden infectar de Covid-19

Fet @ep





Un nadó nonat podria infectar-se amb Covid-19 si el seu intestí està exposat al virus SARS-CoV-2 , encara que les oportunitats perquè el virus infecti el fetus són extremadament limitades, ja que la placenta actua com un escut protector, assenyala un estudi dirigit per investigadors d'University College de Londres (UCL), juntament amb membres del Great Ormond Street Hospital for Children i del NIHR Great Ormond Street Biomedical Research Center, al Regne Unit.





Tot i que l'estudi no va analitzar específicament les mares amb Covid-19 i si la seva infecció es va transmetre a un fetus, va descobrir que certs òrgans fetals, com l'intestí, són més susceptibles a la infecció que altres. Per a l'estudi, publicat a 'BJOG-An International Journal of Obstetrics & Gynecology', els investigadors es van proposar comprendre com els nadons nounats podrien haver desenvolupat anticossos Covid-19, com s'ha vist en una petita quantitat de casos.





Específicament, volien saber si el virus es podria transmetre d'una mare infectada al fetus per néixer i com; encara que l'evidència suggereix que la infecció fetal, coneguda com a transmissió vertical, és extremadament poc comú.





Per respondre aquestes preguntes, els investigadors van examinar diversos òrgans fetals i teixit de la placenta per veure si hi havia presència dels receptors de proteïnes de la superfície cel·lular, ACE2 i TMPRSS2. Aquests dos receptors es troben a l'exterior de les cèl·lules i tots dos són necessaris perquè el virus SARS-Cov-2 s'infecti i es propagui.





Els investigadors van trobar que els únics òrgans fetals que presentaven tant l'ACE2 com el TMPRSS2 eren els intestins (intestí) i el ronyó; tot i això, el ronyó fetal està protegit anatòmicament de l'exposició al virus i, per tant, té menys risc d'infecció.





Per tant, l'equip va concloure que el virus SARS-CoV-2 només podia infectar el fetus a través de l'intestí ia través de la deglució fetal de líquid amniòtic, que el fetus fa de manera natural per obtenir nutrients.





Després del naixement, se sap que els receptors ACE2 i TMPRSS2 estan presents en combinació a la superfície de les cèl·lules a l'intestí humà, així com al pulmó. Se sospita que l'intestí i el pulmó són les principals vies d'infecció per Covid-19, però en els nens més petits sembla que l'intestí és més important per a la infecció per virus.





" Se sap que el fetus comença a empassar el líquid amniòtic a la segona meitat de l'embaràs. Per causar la infecció, el virus SARS-CoV-2 hauria d'estar present en quantitats significatives al líquid amniòtic al voltant del fetus ", assenyala l'autor principal , el doctor Mattia Gerli de la Divisió de Cirurgia i Ciències Intervencionistes de la UCL i Royal Free Hospital.





Tot i això, continua, "molts estudis en la cura de la maternitat han trobat que el líquid amniòtic al voltant del fetus no sol contenir el virus SARS-CoV2, fins i tot si la mare està infectada amb Covid-19. Per tant, les nostres troballes expliquen que la infecció clínica del fetus durant l'embaràs és possible però poc comú i això és tranquil·litzador per als futurs pares”.





L'estudi, finançat pel Consell de Recerca Mèdica (MRC) i la iniciativa de resposta ràpida COVID-19 de l'UKRI, proporciona la informació més definitiva, fins ara, sobre la susceptibilitat del fetus humà a la infecció per COVID-19.





Els òrgans i teixits fetals es van posar a disposició a través del biobanc de Recursos de Biologia del Desenvolupament Humà (HDBR), que ajuda a la investigació embrionària/fetal. Cap dels òrgans i teixits dels fetus donats no era de mares infectades amb Covid-19 i, d'acord amb les pautes ètiques, l'equip de recerca no va fer proves d'anticossos contra Covid-19.





Hem demostrat que l'intestí fetal, que està en contacte amb els líquids amniòtics ingerits pel nadó, és susceptible a Virus SARS-CoV-2. No obstant, la placenta actua com una barrera natural, i amb l'evidència limitada de líquid amniòtic que conté el virus, el nostre estudi hauria de brindar tranquil·litat a les mares ", assenyala el coautor principal, el professor Paolo De Coppi de l'UCL Great Ormond Street Institute of Child Health i NIHR Great Ormond Street Hospital) va dir:





Els autors destaquen que el risc més gran per al fetus durant l'embaràs és si la mare se sent molt malament amb la infecció per Covid-19. En aquest cas, el virus pot estar present en alta concentració al líquid amniòtic. A més, podria danyar la placenta, cosa que pot provocar un part prematur.