El TS anul·la la condemna a l'exalcalde de Bàscara per presumptament estafar un promotor

Façana del Tribunal Suprem @ep





La Sala II del Tribunal Suprem ha anul·lat la sentència del 19 de juny del 2019 de l'Audiència Provincial de Girona que va condemnar a tres anys i nou mesos de presó l'exalcalde difunt de Bàscara ( Girona ), Lluís Lloret , per presumptament estafar un promotor amb uns terrenys.





A la sentència, l'exalcalde també havia d'indemnitzar amb 6,2 milions d'euros l'empresari, i el Suprem ha estimat el recurs que va presentar l'exalcalde --que va ser mantingut per la seva vídua i hereva després de la mort d'aquest a l'abril d'aquest any--.





L'any 2004, segons la sentència de l'Audiència, l'exalcalde va enganyar un promotor fent-lo creure que podia edificar en uns terrenys, quan no es podia perquè la tramitació de les parcel·les estava paralitzada.





El promotor, presumptament va donar un crèdit a l'exalcalde, "però per a més seguretat va decidir sol·licitar de l'Ajuntament un certificat de qualificació urbanística respecte dels terrenys en qüestió".





Segons aquesta sentència, Lluís Lloret va utilitzar els diners "per lucrar indegudament l'Ajuntament de Bàscara", i l'Audiència els va condemnar a tres anys i nou mesos de presó ia indemnitzar 6,2 milions a l'empresari, i que si ell no podia assumir-ho, Hotel de ciutat seria el responsable civil subsidiari.





El Tribunal Suprem ha argumentat que no s´ha acreditat "l´existència d´engany que possibiliti la qualificació d´estafa en la compra d´uns terrenys a la localitat per part de l´empresari" i per aquest motiu anul·la la condemna.