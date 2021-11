Agricultors asseguren que la caca de vaca podria ser una solució per a la crisi energètica

Vaques pasturant al camp @ep





Un grup de grangers britànics està convertint la caca de vaca en energia de vaca , en forma de piles de la mida AA. Les "bateries" recarregables podrien ser una part de la solució a la crisi energètica del Regne Unit , ja que 1 quilogram de caca de vaca pot produir 3,75 kwh d'electricitat.





Aquesta és l'energia suficient per alimentar una aspiradora durant cinc hores o per planxar 3,5 hores. La cooperativa lletera Arla , que va desenvolupar les bateries amb l'empresa GP Batteries , afirma que l'energia creada a partir de les deixalles d'una sola vaca podria alimentar elèctricament tres llars durant un any.





Com a resultat, el seu ramat de 460.000 vaques podria subministrar electricitat 1,2 milions de llars al Regne Unit. Tenir una font d'energia fiable i consistent, com la femta de les vaques, podria brindar noves oportunitats per alimentar les llars i el transport. Les vaques d'Arla produeixen més d'un milió de tones de femta cada any.





La femta es converteix en energia a través d'un procés anomenat digestió anaeròbica. L'agricultor d'Arla, Neil Ridgway, va dir: “Hi ha molt de potencial perquè les innovacions, com la digestió anaeròbica, contribueixin a les necessitats d'energia renovable del Regne Unit alhora que redueixen les emissions agrícoles amb una cosa que està disponible a les nostres granges: la caca.





“A la meva finca, ja utilitzem l'energia produïda a partir de femta de vaques per alimentar tota la nostra finca, però això podria anar molt més enllà. Fins i tot podem utilitzar el subproducte del procés com a fertilitzant natural a casa nostra i, per tant, tancar el cicle: és una situació en què tots guanyen”, sentencia.





Durant el procés de digestió anaeròbica, la matèria orgànica, com les deixalles animals, es descomponen per produir biogàs i biofertilitzants . Aquest procés ocorre en un tanc segellat sense oxigen anomenat digestor anaeròbic, i el producte final és biogàs.





Quan es neteja el biogàs, es porta a una unitat combinada de calor i energia (CHP), on s'utilitza per generar energia renovable. El producte final és un fertilitzant natural ric en nutrients, d'emissions reduïdes, que es pot tornar a posar a terra per ajudar a nodrir el terra.





Graham Wilkinson, director d'agricultura del grup a Arla, va afegir: Arla està compromesa amb l'agricultura sostenible i la reducció de les emissions de la producció d'aliments.

"Els nostres agricultors estan constantment explorant solucions innovadores, i després de les nostres proves amb excrements l'any passat, és clar que tot just hem esgarrapat la superfície"





" Les granges d'Arla alberguen al voltant de 460.000 vaques que proporcionen una font constant de fems, en altres paraules, caca, que es pot convertir en energia que té el potencial de fer una contribució considerable a la quota d'energia renovable del Regne Unit ", sentencien: “Un petit nombre dels nostres agricultors-propietaris ja estan convertint la caca de vaca en energia”, asseguren.





"Si el govern i la indústria energètica poguessin veure el potencial, l'ampliació de l'energia de les vaques podria canviar les regles del joc per al subministrament d'energia renovable del Regne Unit, alhora que ajudaria a reduir les emissions a l'agricultura", expliquen els ramaders.