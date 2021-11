Un home ajuda la seva dona amb les feines de la llar per primera vegada i acaba trencant-se la cama

Bethan Lewis Walting amb Nathan Marsh a Instagram





Un home va acabar a l'hospital després d'ajudar "a contracor" a la seva nòvia amb les tasques domèstiques : va caure per les escales i es va trencar una cama. Nathan Marsh, de 26 anys, es casarà amb la seva parella, Bethan Lewis Watling, i ella va decidir posar-ho en forma i involucrar-ho en les feines de la casa per afrontar la nova etapa de la vida que compartiran junts.





Ella el va enviar a passar l'aspiradora al pis de dalt i aviat es va queixar d'haver fet mal, i Bethan va assumir que Nathan només estava fingint per poder deixar de treballar. Tot i això, en arribar al lloc va veure que en realitat s'havia trencat dos ossos de la cama, després de caure d'alguna manera per les escales, per la qual cosa va trucar a una ambulància i el van portar a l'Hospital Royal Glamorgan, Gal·les, per rebre tractament .





Bethan, de Rhondda , Gal·les, assegura: “Al principi no el vaig creure, vaig pensar que estava fingint. Mirant cap enrere, és força divertit. Fins i tot li vaig advertir que tingués cura amb el cable de l'aspiradora per no ensopegar. Ara està completament recuperat i està bé, de manera que pot tornar a fer les feines de la llar”.





Bethan i Nathan, que actualment no treballen, han viscut junts durant els darrers dos anys. Segons Bethan, que estudia perruqueria al Bridgend College, a Gal·les, Nathan mai ha estat un fanàtic de les feines de la llar i intenta evitar fer-les.





En aquesta ocasió, Bethan el va convèncer perquè l'ajudés amb l'aspiradora per "primera vegada" i va començar a dalt de les escales, però aviat es va ensopegar i va caure."Vaig sentir un estrèpit molt gran i vaig pensar que havia caigut pel sostre. Quan el vaig trobar tirat al peu de les escales, estava enredat al cable de l'aspiradora i no podia caminar", explica Bethan.





La noia va avisar ràpidament l'ambulància: "Teníem tants paramèdics a la casa i veïns entromesos mirant, va ser força divertit", assegura. Nathan, que ara està completament recuperat i un altre cop dret després de l'accident. Ell assegura que "el repòs al llit va ser increïble i és agradable tornar a estar dret".