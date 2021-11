Una peixatera del mercat de marisc de Wuhan es converteix en el primer cas conegut de Covid-19

Prova PCR a Wuhan, Xina @ep





Un estudi publicat a la revista ' Science ' per l'investigador Michael Worobey, expert en evolució de virus de la Universitat d'Arizona (Estats Units) , ha revelat el primer cas conegut de COVID-19 , una peixatera del mercat majorista de marisc de Huanan , a Wuhan (Xina).





Investigant els registres sanitàries i les dades genòmiques i epidemiològiques dels primers dies de la COVID-19, aquest científic nord-americà ha elaborat una imatge detallada dels primers esdeveniments que van desembocar en aquesta pandèmia mundial.





D'acord amb la seva anàlisi, aquesta venedora de marisc va emmalaltir de COVID-19 l'11 de desembre i va informar aquell mateix dia les autoritats de diversos possibles casos de COVID-19 a clíniques i hospitals que eren a prop del mercat de Huanan.





Amb això, Worobey ha descobert una discrepància a l'informe de la Xina i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'origen de la pandèmia. Segons aquest document, un pacient sense connexió amb el mercat havia estat considerat el cas més aviat conegut de COVID-19, en haver presentat símptomes el 8 de desembre de 2019.





Tot i això, aquest nou estudi ha evidenciat que aquest pacient en realitat no va presentar els símptomes fins una setmana després, el 16 de desembre de 2019, cosa que "canvia dràsticament el quadre presentat per l'informe de la Xina i l'OMS" i fa que aquesta peixatera de Huanan es converteixi en el primer cas conegut.





"El cas del 8 de desembre ha estat utilitzat pels defensors de la teoria que el virus sortiu d'un laboratori per argumentar que el SARS-CoV-2 no va poder haver sorgit al mercat, ja que el cas més aviat no va tenir exposició allà, a més, els ha portat a afirmar que la pandèmia va començar a les instal·lacions de l'Institut de Virologia de Wuhan, ja que aquestes estan a prop d'on aquesta persona vivia i comprava, però és clar que aquest pacient va emmalaltir després que es notifiquessin els primers casos a Huanan, de manera que el virus ja circulava en aquell moment", explica Worobey.





EL MERCAT DE MARISCS, FONT "MÉS PROBABLE" DE L'ORIGEN DEL VIRUS





Així, mitjançant una anàlisi metòdica, aporta proves que dissipen la teoria que el virus es va filtrar des d'un laboratori de recerca. Worobey considera, de fet, que la font "més probable" de l'origen del coronavirus és el mercat de Huanan.





Aquest nou estudi detalla que al mercat d'Huanan i en tres mercats d'animals vius més de Wuhan es venien mamífers vius susceptibles de contraure coronavirus, inclosos gossos óssos rentadors, immediatament abans de la pandèmia. Igualment, informa que durant el primer brot de SARS es van trobar virus similars al coronavirus en gossos óssos rentadors, cosa que es va veure facilitada per les interaccions entre animals i humans en els mercats d'animals vius de la Xina.





Worobey es va proposar resoldre diversos esdeveniments crucials que van tenir lloc el desembre del 2019 i el gener del 2020: "La qüestió que volia abordar era si l'aparent connexió dels primers casos amb el mercat de Huanan era real o només un miratge, perquè allà és on la gent buscava els casos”.





Per això, l'investigador es va imaginar un escenari: "Com que el primer brot de SARS de 2002-2003 es va associar a animals venuts en mercats humits, hi havia un sistema en què cada vegada que un metge es trobava amb un pacient amb pneumònia, li preguntava si treballava en un mercat humit, i si ho feia, aquest cas quedava registrat com una cosa molt interessant. Però si una persona es presentava amb símptomes idèntics però responia negativament a aquesta pregunta, no es registrava com a cas”.





En aquest escenari, l'investigador explica que seria hipotèticament possible acabar amb una ciutat com Wuhan, amb una població d'11 milions de persones, on 50 casos d'infeccions primerenques per COVID-19 apareguessin vinculats al mercat, mentre que, alhora , hi podria haver 10.000 casos que passessin desapercebuts a la resta de la ciutat.





En aclarir que van ser els metges, i no els epidemiòlegs, que van descobrir per primera vegada els pacients de COVID-19, Worobey demostra que els casos amb antecedents d'exposició al mercat de Huanan no van poder ser "seleccionats" abans que ningú no hi hagués identificat el mercat com un factor de risc epidemiològic. Per tant, defensa que “hi va haver una veritable preponderància de casos primerencs de COVID-19 associats amb el mercat de Huanan ”.





De la mateixa manera, afegeix que atès que el mercat té la mida d'un camp de futbol en una ciutat d'11 milions d'habitants "seria difícil explicar el patró d'infeccions primerenques allà si la pandèmia no comencés al mercat quan un virus es creués des d'un animal venut a una persona”.





"És important recordar que, atès que només al voltant del 7 per cent de les infeccions per SARS-CoV-2 condueixen a l'hospitalització, la majoria passen desapercebudes , cosa que significa que no hem d'esperar que els primers pacients detectats siguin els primers infectats o estiguin relacionats amb el mercat de Huanan. La manera com es va desenvolupar la pandèmia de COVID-19 sembla ser bàsicament una repetició directa del brot epidèmic original de SARS", conclou.