Infermeres catalanes critiquen "la invasió" de competències en centres sanitaris

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis oficials d'infermeres i infermers de Barcelona (COIB), Girona (COIGI), Lleida (COILL) i Tarragona (CODITA) han criticat “la invasió” d'atribucions i competències" d'infermeres als centres de salut públics i privats de Catalunya.





Infermeres campanya Covid-19 @ep





En un comunicat conjunt aquest divendres, han lamentat "l'intrusisme professional" que suposen les propostes de creació de noves titulacions, així com l'assumpció d'atribucions i competències professionals exclusives de la infermeria a causa de la pandèmia de Covid-19.

A més, creuen que aquesta situació agreujarà si s'aprova la nova titulació de tècnic superior en gestió de serveis a centres gerontològics, que "envairà les competències pròpies de l'especialitat d'infermeria geriàtrica".





Tot i això, han aclarit que aquest posicionament no significa que el Consell i els col·legis s'oposin a la creació de nous cicles formatius i d'estudis de grau que regulin i ordenin l'atenció en salut.





Alhora, han reclamat que els respectius plans i circuits formatius "no siguin invasius i no absorbeixin les atribucions i competències pròpies i exclusives de la professió infermera".





També han demanat que cap persona que no hagi cursat el grau a Infermeria tingui atribucions i competències pròpies de la professió infermera i que els centres de treball públics i privats cataloguin places i competències d'acord amb la llei.





ÀMBITS





Han criticat que en l'àmbit de la radiologia s'assignen competències pròpies de la infermera al tècnic superior en imatge per al diagnòstic i radioteràpia com les cures infermeres específiques que sorgeixen i acompanyen els processos radiològics i l'avaluació de les necessitats de les persones i els seus cures, abans, durant i després del procés.





En el camp d'anàlisis clíniques i anatomia patològica, consideren que la pràctica d'extraccions i el control tècnic de mostres per part del tècnic superior al laboratori clínic i biomèdic i del tècnic superior d'anatomia patològica i citodiagnòstic "envaeixen competències de les infermeres".





A urgències i emergències, han censurat que "es descontextualitzen" del marc competencial del tècnic en emergències sanitàries actuacions pròpies de la infermeria com l'administració de medicació i la canalització de vies venoses, entre d'altres.





PANDÈMIA





Han argumentat que aquesta situació es veu agreujada per la saturació del sistema que ha ocasionat la pandèmia en considerar que està "propiciant mesures extraordinàries que impliquen l'habilitació temporal" de competències pròpies de les infermeres per a professionals que no ho són com els canvis als protocols de cribratge i de vacunació, entre d'altres.





Així, han exigit la participació de les infermeres en el disseny i avaluació de nous protocols; la formació especialitzada dels professionals implicats per part d'infermeres titulades; la supervisió de les infermeres de la prestació de cures i serveis delegats; i la definició de l'excepcionalitat i de la temporalitat d'aquestes cessions d'atribucions i de competències.