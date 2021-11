Aquests són els canvis al carnet de conduir que afectaran els majors de 65 anys

La DGT ha anunciat que enduriran les condicions per continuar mantenint el carnet de conduir a partir dels 65 anys . Segons l'organisme públic, ho fan per assegurar que es mantenen les capacitats intactes i per això reduiran el període de vigència del permís de conduir. El que es pretén així és augmentar la freqüència de les revisions mèdiques i d'aptitud perquè continuar conduint sigui segur per a tothom.







D'aquesta manera, els períodes de vigència màxims dels permisos de conduir serien:













El reconeixement mèdic que cal superar i els criteris a avaluar són els mateixos per a qualsevol edat.





Si durant el reconeixement mèdic es detecta una malaltia o deficiència que, si bé de moment no impedeix la renovació, és susceptible d'agreujar-se, el període de validesa del permís serà menor. En aquest cas també serà menor la taxa que s'haurà de pagar per renovar-ho.





Així ho ha explicat el director general de Trànsit, Pere Navarro , que fa poc va presentar la proposta al Congrés. En qualsevol cas, són molt poques les persones grans que no es poden renovar el carnet per no superar l'examen mèdic, segons explica el director de RACE a 'La Razón'. Només l'1% de les persones més grans de 65 anys no superen l'examen. I a partir dels 86, el 2%.





RESTRICCIONS





Encara que se superi l'examen mèdic, els facultatius els podran posar altres restriccions, com ara reduir la vigència del carnet a un o dos anys, limitar la velocitat màxima que poden assolir, o limitar la distància que es poden allunyar respecte al seu domicili.





La DGT ha explicat que hi ha massa permissivitat contra aquest col·lectiu. Com a exemple, posen un conductor de 90 anys que pot sortir a la carretera sense sotmetre's a cap control durant anys.





Tot i això, segons les dades de la DGT, els conductors de la tercera edat no són els més perillosos conduint. El 2019 els més grans de 65 anys suposaven un 16% del total de conductors, i només van estar implicats en el 9% dels accidents en vies interurbanes i en el 7% en vies urbanes.