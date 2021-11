Els pressupostos tutelats per la CUP provoquen esmenes a tota l'oposició

Pere Aragonès @ep





La CUP ha presentat una esmena a la totalitat als Pressupostos per al 2022 presentats pel Govern de Pere Aragonès , posant entre les cordes el projecte econòmic que hauria d'acompanyar la recuperació de Catalunya en el proper exercici.





Els cupaires volen esgotar el Govern perquè, a l'últim moment, els concedeixi el que vulguin. Cada petició que fan és resposta per l'Executiu d'Aragonès, però quan tenen el que demanen, aleshores volen una altra cosa.





Un exemple és el que ha passat amb el pressupost per a habitatge. La CUP ha exigit al Govern incrementar de 749 milions d'euros a 1.000 milions d'euros la quantia invertida en vivenda . Aragonès ha cedit i s'ha compromès a assolir aquest objectiu i fer les modificacions necessàries als pressupostos. Tot i això, a la CUP no li ha agradat, assegurant que veu "insuficient" l'augment de 1.000 milions a vivenda perquè no són per a parc públic.





El que busquen els cupaires, en última instància, és dirigir el Govern cap a un projecte que contempli realitzar, una altra vegada, un referèndum unilateral . Per això, Aragonès ja els ha enviat un document on el Govern es compromet a crear un grup de treball sobre un “embat democràtic” que contempli la possibilitat de fer un referèndum durant aquesta legislatura.





Al document, el Govern assegura que durant la primera meitat del 2023 s'analitzarà si el procés de negociació a la taula de diàleg amb el Govern central fa els seus fruits i decidiran els passos següents, "inclosa la virtual finalització de la negociació".







Assenyala que la majoria independentista del Parlament estudiarà "l'oportunitat d'impulsar, complementar o buscar alternatives en el context de l'embat democràtic a l'Estat" , contemplant les diferents propostes, com fer un referèndum en aquesta legislatura , com defensa la CUP.





Els comuns i el PSC, cada cop més allunyats del pacte





Aquesta proposta i l'excessiva fixació del Govern a la CUP ha espantat els altres dos possibles socis que tenia per pactar: els comuns i el PSC , que aquest divendres també han presentat les seves esmenes respectives a la totalitat als pressupostos.





Els comuns no veuen amb bons ulls que Aragonès només tingui ulls per als altres socis d'esquerra. El seu portaveu al Parlament, David Cid, ha afirmat que "en cap cas és un punt i final. És un punt i seguit. Emplacem ERC i al president Pere Aragonès a moure perquè en 48 hores avancem realment en la negociació" , ha reclamat en declaracions als mitjans a la Cambra catalana acompanyat del diputat Joan Carles Gallego, després de mantenir una nova reunió amb el Govern sobre els comptes.





Els socialistes han estat més contundents. "És una esmena als pressupostos i és una esmena per l'actitud del president. S'ha equivocat", ha dit Salvador Illa. El secretari general del PSC es mostra disposat a retirar l'esmena a la totalitat si el Govern parla amb el seu partit, un fet que de moment sembla impossible, ja que fins ara només els han ignorat.





Illa ha explicat que estaran operatius aquest cap de setmana per si el Govern vol parlar amb ells amb un equip negociador que encapçala Alicia Romero amb Jordi Riba i Raúl Moreno: “Més no puc fer”, ha dit. Per a Illa, és "inaudit" que no els doni la possibilitat de parlar dels Pressupostos tenint en compte que, segons ell, s'hagi trencat la majoria de la investidura després que la CUP anunciés que presentarien també una esmena a la totalitat.





"Queden hores per endavant i les aprofitarem"







Pere Aragonès, ha assegurat aquest divendres que el seu Executiu manté les negociacions tant amb la CUP com amb els comuns sobre els Pressupostos del 2022: “ Queden hores per endavant, i les aprofitarem ”, ha garantit en declaracions als mitjans a París.





Preguntat pels mitjans per les negociacions amb cupaires i comuns, Aragonès ha destacat: "La meva voluntat, si podem sumar a tots dos, serà una àmplia majoria que consolidarà les propostes de transformació" que defensa que inclou el Pressupost.





"Estic convençut que aprofitarem l'oportunitat d'aquests Pressupostos. Estem negociant i volem fer-ho amb la majoria de la investidura" i sumant als comuns --amb què es va obrir a negociar dimecres--, i ha assegurat que tenen sobre la les propostes que certifiquen l'aposta social dels comptes.