Els líders de quatre moviments socials de Catalunya trenquen amb Colau

Ada Colau @ep





Quatre membres de la direcció de Catalunya en Comú, Antonio Barbarà, Rosa Canadell, Ramon Franquesa i Diosdado Toledano , han dimitit criticant durament la líder del seu partit, Ada Colau, a qui acusen de caure en una "evolució política oportunista" per haver-se integrat al Partit Verd Europeu sense debatre'l amb les bases. Creuen que aquest partit, que ha pactat amb liberals a Alemanya o conservadors a Àustria, allunya els comuns de la seva lluita contra el capitalisme.





De la mateixa manera, acusen Colau de "prepotent" i de generar malestar entre les bases", allunyant el partit dels "catalans castellanoparlants, on es troben els sectors populars" . "Per una pràctica de la direcció de Catalunya en Comú de caràcter cupular i personalista, amb el tracte desigual a Podem Catalunya, es dificulta la possibilitat de construir un projecte més ampli i plural", sentencien en una carta a què ha tingut accés 'El Nacional'.





Els ja exdirigents denuncien que l'eix del municipalisme ha desplaçat altres estendards de l'esquerra com “la lluita per la igualtat, les pensions dignes, les prestacions socials o el sistema públic de salut i educació”. Per això, critiquen el "creixent allunyament de Catalunya en Comú respecte a les reivindicacions, objectius i preocupacions dels moviments d'organització social, i el silenci respecte de les propostes i alternatives".





Entre els signants hi ha Antonio Barbarà, representant al consell nacional dels comuns del corrent dels Comuns Federalistes. Cañadell i Toledano pertanyen a Podem, mentre que Franquesa va fundar la Marea de Pensionistes.