La gran recollida d'aliments ja ha començat. Durant vuit dies, del 19 al 27 de novembre, molts comerços s'uneixen a aquesta gran iniciativa per poder recaptar aliments per a la gent que més ho necessito.





Durant el primer dia de la recollida, el Banc d'Aliments de Barcelona ha assegurat que estan recollint a molt bon ritme i han animat la societat a continuar aportant amb aliments o diners per continuar ajudant.





Jordi Puigneró mateix ha assistit a aquest acte inaugural on s'ha donat el tret de sortida a una campanya que durarà vuit dies i que espera recollir molts aliments i donacions. Puigneró ha assegurat a Twitter que aquesta gran recollida és una de les iniciatives més solidàries per combatre la pobresa alimentària que s'ha fet més evident amb la pandèmia. Per això, han volgut fer una crida a la societat per ajudar les persones que més ho necessiten.



Les dades que ofereix el Banc d'Aliments adverteixen que des de l'inici de la pandèmia, 267.000 persones han hagut de ser ateses per trobar-se en aquesta situació. Durant el 2020 van poder distribuir 29,3 milions de quilos d'aliments a tot Catalunya i cinc quilos venien des de la Gran Recollida.





A més, no sols és la distribució, sinó que els bancs d'aliments estan fent un gran esforç per poder obtenir aliments de tota la classe i que donin resposta a la demanda nutritiva necessària.









Per poder participar a la Gran Recollida d'Aliments, totes aquelles persones que vulguin ho poden fer a través de la pàgina web www.granrecapte.com o bé per Bizum. També podran donar als supermercats i tots els diners que es recaptin aniran destinats a la compra d'aliments bàsics per a les persones.





També aquest any s'han incorporat els petits comerços a través d'una nova APP que permet registrar una donació a molt pocs passos i a través del mòbil. A més, l'ajuda dels voluntaris tornarà a ser clau. Faran torns de 4 hores per poder explicar als clients com fer les seves donacions i aclarir tots els dubtes que sorgeixin al voltant del procés.