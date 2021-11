VÍDEO. Llargues cues a la Ronda Litoral per les protestes de camioners a Barcelona

@Judith García





Els camioners han tornat a sortir als carrers en senyal de protesta. Durant el dissabte al matí estan fent una marxa lenta per la Ronda Litoral de Barcelona que té col·lapsada la carretera.

















Vídeo de les llargues cues | @CatalunyaPress





La marxa lenta està escortada per la Guàrdia Urbana al davant i al darrere. Segons els cartells que hi ha a la mateixa Ronda Litoral, la retenció arriba fins a la plaça de Colón. De moment, Trànsit només ha informat que està col·lapsada la carretera.













La Ronda Litoral col·lapsada | @CatalunyaPress





Els camioners ja han convocat una vaga que està prevista per als dies 20, 21 i 22 de desembre que afectarà directament el Nadal, una de les èpoques on més es compra de tot l'any. L'"abdanonament" que asseguren sofrir per part del Govern i la pujada de la gasolina estan sent els principals problemes.

















Túnel de la Ronda Litoral col·lapsat | @CatalunyaPress