'Es busquen 3.000 amics invisibles', la nova campanya per apadrinar nens en vulnerabilitat extrema per covid

@EP





La Fundació Vicente Ferrer ha llançat aquest dimarts la campanya 'Es busquen amics invisibles' que té com a objectiu apadrinar uns 3.000 menors de l'Índia en situació d'extrema vulnerabilitat com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19.





Tal com ha indicat el director de l'entitat, Moncho Ferrer, es tracta d'"evitar posar en risc el futur de tota una generació de nens de l'Índia que s'han vist obligats a abandonar les escoles com a conseqüència dels tancaments escolars durant la pandèmia".





La Fundació ha assenyalat que aquesta campanya es mantindrà fins passades les festes nadalenques. De fet, la seva intenció és que les persones anònimes que s'animin a participar-hi "canviïn el tradicional regal de l'amic invisible" en aquesta època de l'any "per l'apadrinament" d'aquests menors.





A l'Índia, explica l'entitat, 280 milions de menors van veure interrompuda la seva educació arran de les successives declaracions de confinament. "Només un de cada quatre va tenir accés a dispositius mòbils, la resta en va aturar l'aprenentatge", denuncia la Fundació.





ABANDÓ ESCOLAR I MATRIMONI TEMPRAN





En aquest sentit, assenyala que l'abandonament escolar ha col·locat molts menors al mercat laboral per recolzar econòmicament els seus progenitors, un camí que, apunta la Fundació, pot ser que no tingui marxa enrere. "Per això, és imprescindible tornar-los al circuit educatiu si no volem reduir les seves oportunitats de futur i els seus llogarets perpetuïn el cicle de pobresa", assegura Ferrer.





Altres conseqüències d'aquesta situació és un augment dels matrimonis primerencs, una pràctica contra la qual lluita el govern indi a través de la sensibilització i l'educació de les nenes i que s'havia anat reduint significativament en els darrers anys, ha advertit l'entitat.





A parer seu, l'apadrinament és "una de les fórmules de col·laboració més eficaces per a les ONG que treballen pel desenvolupament i el progrés global", perquè, no només "garanteix l'educació i assistència sanitària del menor", sinó que "també repercuteix en el benestar de tota la família i el llogaret a través d'un fons comú que maneja la pròpia comunitat per respondre a les seves pròpies necessitats”.





La Fundació Vicente Ferrer dona suport a comunitats empobrides i grups especialment vulnerables, com ara dones i persones amb discapacitat. Actualment aplica els seus programes a 3.600 pobles i dona suport a prop de tres milions de persones a l'Índia.