Xavi s'estrena com a entrenador del Barça al derbi més igualat dels últims anys davant l'Espanyol

@EP





El nou Barça de Xavi Hernández comença a caminar contra l'Espanyol al derbi més igualat dels últims anys. El conjunt blaugrana arriba en plena onada emocional després de les arribades de Xavi i Alves, però amb la moral una mica baixa després dels darrers mals resultats. Per part seva, l'Espanyol visita el Camp Nou en una bona dinàmica.



Que el Barça i l'Espanyol estiguin empatats a punts a la classificació no sembla una gran notícia per als blaugrana. La mala arrencada de Lliga culer i el gran fer dels periquitos tenen tots dos conjunts amb 17 punts a la novena i onzena posició respectivament.







QUINA BARÇA ES VEURÀ AVUI?





Els dubtes sobre el nou Barça de Xavi es començaran a dissipar a partir de les nou del vespre. Saber quin sistema utilitzarà, on marcarà la pressió el seu equip, les fases on no tingui pilota com defensarà... Són molts dubtes al voltant d'un nou sistema de joc que hauran d'interioritzar els jugadors per sortir d'aquesta situació dolenta.





De moment, Xavi ha volgut rebaixar la pressió dels jugadors. En roda de premsa ha assegurat que han d'anar a poc a poc, que són un equip molt jove i que hauran de fer passos endavant amb els partits que aniran disputant. De fet, Xavi arriba en un moment molt dolenta per al club, però bé per poder fer créixer tota la plantilla.





A qui no es veurà sobre el terreny de joc és Pedri. El canari continua lesionat i estarà, si més no, un altre mes de baixa. Així que presumiblement Xavi Hernández comptarà amb Nico, Gavi i Busquets per formar aquest centre del camp.





UN BON ESPANYOL ARRIBA AL CAMP NOU





El conjunt periquito ha arribat a encadenar quatre jornades consecutives sense perdre, però el mal partit a Getafe va truncar la ratxa. Això sí, Vicente Moreno està molt satisfet amb el paper que desenvolupen els seus jugadors i volen seguir amb aquesta dinàmica de bones sensacions que els estan aportant bons resultats.





Raúl De Tomás serà l'arma principal de l'Espanyol. El davanter arriba en un estat de forma pletòric i vol seguir sumant dianes a la col·lecció. Després del seu pas per la selecció a l'última parada, De Tomás voldrà marcar com ja fes davant el Granada.





El partit es disputarà a les 21.00h de la nit a un Camp Nou que preveu una gran entrada a la presentació del seu nou tècnic.