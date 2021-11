NACE convoca una manifestació a Barcelona per lluitar contra l'assetjament escolar

@EP







Des de no a l'assetjament escolar han organitzat una manifestació aquest dissabte 20 de novembre per donar visibilitat a un dels problemes més grans entorn de les escoles. Sota el lema 'Violència i assetjament escolar: si tu no actues, ells es maten', convoquen aquesta protesta per introduir mesures i intentar evitar que molts nens segueixin suïcidant-se per aquestes causes.





El recorregut que faran serà des de la Gran Via de les Corts Catalanes, per Marina i acabarà a la Plaça Voluntaris. L'associació NACE- No a l'assetjament escolar és la que ha impulsat aquesta protesta que intentarà donar visibilitat a un problema cada cop més gran.





A la mateixa manifestació intervindran famílies de nens i nenes que han mort per suïcidi a causa de l'assetjament escolar. Nens de 14, 15, 21 i 11 anys que van decidir posar punt final a les seves vides davant del que estaven patint.





El suïcidi ha anat guanyant terreny i s'ha situat com a primera causa de mort entre els joves. Fa dos mesos, un nen de només 10 anys va decidir saltar per la finestra perquè no aguantava més l'assetjament que patia.





La manifestació té com a principal objectiu donar visibilitat a aquesta terrible realitat que està assolant les escoles espanyoles. El problema del maltractament és cada vegada més gran i afecta la comunitat educativa i tota la societat en general. Per això, NACE-No a l'assetjament escolar han volgut impulsar aquesta manifestació que se celebrarà a les 18.00 hores a Barcelona.