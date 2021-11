Els Estats Units i Nacions Unides també exigeixen que es doni informació sobre el parador de Peng Shuai

@EP





La tenista xinesa continua desapareguda. Els Estats Units i les Nacions Unides han exigit que es doni informació sobre el parador de Peng Shuai, la tenista desapareixia després de denunciar per assetjament sexual l'exviceprimer ministre del seu país.





Peng Shuai no ha estat vista en públic des de fa més de dues setmanes, just després d'interposar la denúncia contra Zhang Gaoli. La tennista va llançar la denúncia a través de Weibo, però poc després van eliminar aquesta publicació.





Per això, els Estats Units i les Nacions Unides han volgut mostrar la seva preocupació davant aquest tema i han demanat informes per saber on és Peng Shuai. "Ens unim a les crides perquè les autoritats de la Xina proporcionin proves independents i verificables del seu parador i que està fora de perill", ha demanat la portaveu de la Casa Blanca.





A més, des de les Nacions Unides han insistit en la preocupació que tenen per no saber on és la tenista i ha demanat que s'obri una investigació amb total transparència. "Seria important tenir proves del seu parador i el seu benestar i instaríem que hi hagués una investigació amb total transparència sobre les seves acusacions d'agressió sexual" , ha afegit la portaveu.