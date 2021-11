Laura Escanes està molt preocupada per la denúncia que podria tancar quatre anys a la presó Risto Mejide

@EP





Laura Escanes i Risto Mejide fa temps que aixequen enrenou a les xarxes socials. No passen mai desapercebuts i aquesta vegada no en serà una excepció. Escanes està molt preocupada davant la denúncia que li han posat a Risto Mejide i que podria fer que el seu marit acabi a la presó durant 4 anys.





"Nosaltres pensàvem que fèiem bé a defensar que la gent s'havia de vacunar perquè era bo per a la societat" , van ser les paraules de Laura Escanes. En aquest sentit, Risto Mejide ha estat denunciat per un delicte d'odi contra les persones antivacunes.





De fet, demanen fins a quatre anys de presó per al presentador que va rebre una notificació judicial. Risto va opinar obertament sobre les mesures que s'estan prenent en alguns països en relació amb les persones que no es volen vacunar. "A mi em sembla bé les mesures que converteixen els no vacunats en empestats" , van ser les seves paraules.





I amb la personalitat de Risto, aquest va rebre la denúncia i no s'hi va quedar. Va decidir donar veu a Enrique Diego en directe i van tenir una conversa plena de tensió. "T'he denunciat per ficar-te amb els no vacunats i fer el nazi" , assegurava Diego.





El presentador va assegurar que no tenia cap problema que es fiquessin amb ell i amb la denúncia rebuda, però que no tolerava que ataquessin els seus companys. Diego va atacar directament Montse Suárez i el presentador no va poder evitar saltar.