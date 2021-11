Maria Jesús del Barco es converteix en la primera presidenta de l'Associació Professional de la Magistratura

Maria Jesús del Barco clausurant l'acte | @Associació Professional de la Magistratura





Maria Jesús del Barco és la nova presidenta de l'Associació Professional de la Magistratura (APM). A la cloenda de l'acte s'ha mostrat molt segura i ha volgut remarcar que és molt important mantenir la imatge d'independència dels jutges.





Del Barco ha recollit el testimoni a la presidència de Manuel Almenar al capdavant de l'organització després de 23 anys a la carrera judicial. La nova presidenta ha volgut assegurar que “cap dels que estem aquí admesos cap ingerència en la nostra funció, per descomptat que som independents, ia més no permetem ni una trucada ni una mínima indicació , però el ciutadà no ho percep així”.





Per a Maria Jesús del Barco és important que es protegeixi la independència del poder judicial i ha assegurat que això només es pot aconseguir si renova, immediatament, el Congrés General del Poder Judicial. A més, ha volgut remarcar que és important que es modifiqui la llei orgànica per a l'elecció dels vocals.





En aquest sentit, també ha volgut emfatitzar que “és una pena que cada cinc anys tinguem el mateix problema”. El Congrés General del Poder Judicial necessita canvis i la presidenta de l'associació està disposada a engegar-los. A més, s'ha mostrat molt segura que tot això canviarà i s'escolliran els 12 vocals jutges o magistrats.





Amb aquesta elecció, Maria Jesús del Barco s'ha convertit en la primera dona a ser presidenta de l'associació. Just el mateix dia que la dona va votar per primera vegada el 1933.