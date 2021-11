Albiach (comuns) exigeix un gir de 180º en les polítiques públiques que es reflecteixi als comptes

@EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hi hagi transformacions en els Pressupostos del 2022, enmig de les negociacions per desencallar els comptes: "El conseller Giró va dir: Pressupostos o Pressupostos; nosaltres li diem: transformacions o transformacions".





Albiach ha demanat que hi hagi un gir de 180 graus a les polítiques públiques que es reflecteixi als comptes, i ha defensat l'esmena a la totalitat dels comuns: "No hem vingut a fer de comparsa de cap majoria del passat", ha avisat.







La líder dels comuns a la Cambra catalana ha insistit que els comptes presentats pel Govern no són transformadors, i ha avisat que "no es podrà avançar amb les inèrcies del passat", un avís que arriba a dos dies que s'acabi el termini per poder retirar les esmenes a la totalitat, i que se celebri el debat a la totalitat al Parlament.





Els comuns van presentar aquest divendres una esmena a la totalitat als comptes del Govern després d'haver iniciat negociacions amb l'Executiu català dimecres, quan la CUP també va presentar la seva esmena, i van assegurar que això era una advertència que els terminis de la negociació s'acabaven, però que tenien predisposició a continuar negociant.





"PRIMERO ELS OBJECTIUS, DESPRÉS LES SEGLES"



En un moment en què sobrevola la idea d'impulsar una nova plataforma que uneixi com més partits amb objectius similars millor, de cara a presentar-se sota un mateix paraigua a les properes eleccions generals i municipals, Albiach ha defensat la força de la unitat: "Primer els objectius, després les sigles; primer la gent, després la resta. Aquest és el camí".





Ha defensat el lideratge de l'actual vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que representa el "nou laborisme verd" i un país basat en la fraternitat i la convivència, i ha desitjat que aquesta energia d'unió de l'espai aconsegueixi que arribi a la Presidència del Govern.





"Si algú ha demostrat que la força de la unitat ens permet avançar més enllà de les motxilles de cadascun, és Catalunya en Comú", ha destacat Albiach, que també ha ressaltat la tasca de Colau, com la demostració que arribar al govern no és el final del camí sinó el principi.