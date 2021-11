Un home mor atropellat per un cotxe a Manresa

@EP





Un home ha mort aquest divendres després de ser atropellat per un cotxe a Manresa (Barcelona), per causes que encara no se saben i que s'estan investigant per poder aclarir els fets a la localitat.





Després de ser atesa al lloc del sinistre, la víctima va ser traslladada a la Mútua de Terrassa, on posteriorment va morir, ha informat l'Ajuntament de Manresa aquest dissabte en un comunicat. Els serveis de l'hospital no van poder fer res per la víctima.





El conductor del cotxe, també veí de Manresa, va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia.