@EP



La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha anunciat que la formació anticapitalista ratifica l'esmena a la totalitat al projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2022, per la qual cosa votarà en contra de tramitar els comptes al ple que se celebrarà dilluns a la tarda al Parlament.





Així ho ha dit aquest dissabte en roda de premsa a Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) després de la reunió extraordinària de la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) per abordar les negociacions i la votació dels Pressupostos.





Els cupaires van registrar dimecres una esmena a la totalitat als comptes del Govern d'Aragonès, després que les seves Assemblees Oberts Parlamentàries (AOP) així ho votessin el cap de setmana anterior, encara que també van demanar continuar negociant els comptes.





Tot i això, després de no produir-se aquest "viratge cap a l'esquerra", Reguant ha anunciat que la formació mantindrà l'esmena i no facilitarà la tramitació dels comptes, tot i que ha reafirmat el compromís de la seva formació per continuar treballant en aquest gir a l'esquerra.





La CUP ha pres aquesta decisió l'endemà que el Govern es comprometés a assolir els 1.000 milions d'euros en polítiques d'habitatge --realitzant modificacions pressupostàries en l'execució dels comptes i en funció dels ingressos-- i a crear un grup de treball sobre un "embat democràtic" que estudiï un referèndum en aquesta legislatura.





ELS COMPTES PROMOUEN UN "MODEL CADUC"



Tot i així, la CUP segueix considerant que aquests comptes promouen un "model caduc, de precarietat laboral , temporalitat extrema, especulació immobiliària i desnonaments" i que no inclouen suficients mesures socials en matèria de sanitat o habitatge.





Més concretament, per a Reguant, aquests Pressupostos són "els dels macroprojectes, de la normalització de la situació política del país, i continuistes en les polítiques sociovergents del turisme massiu i del "pelotazo" urbanístic".





UNA ESMENA AL "RUMB DEL GOVERN"



Ha acusat el Govern d'haver "suspès" des de començament de legislatura i el president Pere Aragonès de no haver complert les quatre revolucions --la social, la feminista, l'ecologista i la democràtica-- que va prometre per ser investit.





Per això, ha assegurat que també és una esmena "al rumb del Govern cap a la normalització de la relació amb l'Estat i el PSOE, per l'estancament del conflicte i el no-avanç a la resolució democràtica del conflicte entre Catalunya i l'Estat".





Davant d'aquesta situació, ha emplaçat ERC i Junts a "que aclareixin si aposten pel referèndum com a proposta per solucionar l'autodeterminació" i situar un horitzó clar per avançar cap a la independència.





COMPROMÍS AMB LES "POLÍTIQUES DE MÍNIMS"



Preguntada per si els anticapitalistes donen per trencat l'acord d'investidura amb ERC, ha respost que la formació "no trenca cap acord" amb aquesta esmena perquè els comptes del Govern no recullen, segons ella, els acords de mínims pactats amb els republicans.





Tot i això, ha defensat que la CUP seguirà treballant perquè es compleixin aquestes "polítiques de mínims" per blindar els serveis públics, impulsar un nou model productiu i de seguretat, afrontar els reptes derivats de l'emergència climàtica i avançar cap a l'autodeterminació de Catalunya.





"No renunciem. La nostra responsabilitat és no renunciar perquè hi hagi polítiques valentes, clares i alternatives que passin per enfortir els serveis públics i guanyar aquells que fan negocis amb serveis bàsics com l'aigua, l'energia o l'habitatge", ha dit.













Reguant donant les explicacions | @EP