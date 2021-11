Hamilton vola a Losail per emportar-se la primera pole de la història del GP de Qatar

@EP





Lewis Hamilton ha tornat a volar a una volta i s'ha endut la primera pole de la història del Gran Premi de Qatar. Per darrere, Max Verstappen ha acabat segon, però a més de quatre dècimes del pilot anglès. El top 3 l'ha tancat Bottas complint amb el seu paper dins de Mercedes i acabant per davant de Pérez.





Hamilton no ha volgut problemes ni sorpreses a la Q3. Després d'estar molt semblant amb Verstappen a les dues primeres rondes, el britànic ha tret un ritme endimoniat que ningú ha pogut seguir. Un primer intent, amb error inclòs, que ja li hauria donat la pole, però que ha millorat amb escreix al segon. 1.20.827 ha estat el temps del pilot de Mercedes que li ha valgut una nova pole.





Verstappen ha aconseguit colar-se entre els dos Mercedes. I no era una tasca fàcil. Bottas havia demostrat molt de ritme a una volta tot el cap de setmana i fins i tot estava per davant de Hamilton en l'última sessió de lliures. Tot i això, quan tot explica, els dos únics candidats al títol han tret un ritme que el finlandès no ha pogut seguir.





BONA CLASSIFICACIÓ DELS ESPANYOLS





Fernando Alonso i Carlos Sainz han fet màgia un cap de setmana més i han situat els cotxes davant dels seus companys d'equip. Alonso ha estat cinquè, només darrere de Gasly en la lluita per ser el millor de la resta. I no ha estat fruit d'una única volta, sinó que el pilot espanyol ha estat en aquestes posicions durant tota la classificació.





Per la seva banda, Carlos Sainz ha brodat i millorat cada cop que sortia al circuit. Ha arriscat a la Q2 amb el pneumàtic mitjà i li ha sortit bé, ja que amb Hamilton, Verstappen i Bottas serà l'únic del top-10 que el muntarà. Això sí, la Q3 no ha sortit del tot bé i ha acabat a la setena posició, just darrere de Lando Norris.