El CSIC considera que les grans ciutats haurien d'imposar les mascaretes obligatòries a l'exterior

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) mitjançant Margarita del Val ha estat molt contundent en una entrevista concedida a Rac1. Consideren que a les grans ciutats on es produeixen aglomeracions és fonamental que es posi com a obligatòria la màscara a exteriors d'aquí a finals de gener per intentar controlar una possible nova onada.





Margarida del Val no ha descartat que el final de la pandèmia pugui arribar un cop passi l'hivern, però considera que tot dependrà de com ho fem. Unes declaracions que xoquen amb les d'altres experts que asseguren que la pandèmia no és a punt d'acabar.





A més a més, Espanya portava un bon ritme de vacunació fins a l'estiu, però a partir d'aquí la cosa es va estabilitzar. Tot i això, "el nombre de persones majors de 60 anys en alt risc a Espanya és 20 vegades menor que a Alemanya", ha assegurat del Val. A més, en relació amb això, Margarita del Val ha reconegut que creu que no cal una tercera dosi de la vacuna per poder tenir immunitat.





"Aquest virus varia deu vegades menys que el de la grip i les vacunes són més potents. És més fàcil que aquestes vacunes siguin com les infantils: ens posem la pauta completa una vegada i ja està", ha assegurat. Per acabar, ha remarcat que les vacunes de les malalties respiratòries es posen una única vegada i ja protegeixen tota la vida, així que no cal pensar que la vacuna de la covid sigui diferent.