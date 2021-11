Un satèl·lit de la NASA obté una imatge molt nítida de la galàxia Andròmeda

Simulació de la galàxia Andròmeda | @EP







Les galàxies sempre deixa imatges úniques i preguntes a l'aire a què molt poques persones poden tenir algun tipus de resposta. En aquest cas, el Telescopi Espacial Hubble de la NASA ha captat una vista panoràmica àmplia de la galàxia Andròmeda. Es tracta d'una de les imatges més nítides que mai no s'han tret.





Les distàncies entre galàxies són enormes. Per parlar d'aquesta distància s'utilitza com a mesura anys llum, però fins i tot a aquesta distància el Telescopi Espacial Hubble ha aconseguit captar una imatge molt nítida de la galàxia Andròmeda. A més, el seu gran zoom permet distingir algunes estrelles individuals a una distància molt llarga.





De fet, les imatges captades són tan nítides que suposen un nou punt de referència per poder fer estudis de precisió d'algunes galàxies més enllà de la via làctia. La tecnologia va avançant i està aconseguint fites que mai abans no s'havien assolit i permeten als astrònoms aprofundir en els seus estudis.