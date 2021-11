Pedro Sánchez anuncia una inversió de 615 milions d'euros per a Plans de Sostenibilitat Turística

@EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte una inversió de 615 milions d'euros en Plans de Sostenibilitat Turística que busquen beneficiar la destinació i la seva oferta.





Així ho ha informat Presidència, que afegeix a primera hora de la jornada Sánchez s'ha reunit amb representants del sector turístic de les Canàries amb el president regional, Ángel Víctor Torres.





Durant la trobada el president ha assenyalat que al proper Consell de Ministres s'aprovarà aquesta inversió "històrica", que també té l'objectiu d'ajudar "les empreses que fan d'Espanya un país líder en turisme".





"Espanya és líder mundial en turisme i volem que ho segueixi sent. Per això, hem d'apostar per la modernització del sector i per un turisme sostenible", ha subratllat el cap de l'Executiu.