El Barça femení s'imposa amb molta autoritat al Sevilla

@EP





El Barça femení ha golejat sense pietat el Sevilla en una nova jornada de lliga. L'equip blaugrana continua mantenint-se líder amb 11 victòries en 11 partits i uns números que segueixen sent una altra galàxia. Gràcies a aquest triomf, el Barça femení tanca un nou mes sense conèixer la derrota.





Aquest cop el rival era el Sevilla. Però el Barça no ha donat cap opció. Al minut 16 ja guanyava per 0 gols a 3. Tot i això no han aixecat el peu de l'accelerador. La fam del club blaugrana és insaciable i sempre en vol més i més. En primer minut de joc, Jennifer Hermoso posava el 0-1 al marcador. Poc després, Crnogorcevic en feia dos més per tancar el partit al minut 16.





Les jugadores es divertien amb pilota i continuaven atacant constantment la porteria sevillista que no trobava cap manera de frenar totes les vies d'aigua que obria el Barça. Al minut 26, Jennifer Hermoso posava el 0-4 i al 36 Rolfö feia el cinquè. El Sevilla no donava mostres de poder reaccionar, però just abans del descans un gol Del Estal ha retallat distàncies al marcador.





Tot i això, aquest gol s'ha acabat quedant en una anècdota per al Barça. Al 57 de partit, Rolfö ha tornat a veure porteria per posar l'1-6 al marcador. I a partir d'aquí, els darrers 10 minuts les sevillistes han acabat d'abaixar els braços i el Barça ha continuat prement. Claudia Pina, Mariona Caldentey i Jennifer Hermoso dues vegades han tancat una nova golejada blaugrana, aquesta vegada per 1-10.





Amb aquesta victòria, el Barça segueix com a líder indiscutible de la primera Iberdrola i segueix sumant golejades. Ara les jugadores marxen a l'aturada de seleccions i quan tornin hauran de fer l'últim esprint per tancar un any de somni per al club blaugrana.