Espadaler adverteix el Govern que acostar-se a la CUP en matèria de seguretat obre les portes a Vox

@EP





El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha advertit el Govern que com més s'acosti al posicionament de la CUP en matèria de seguretat, "més està obrint les portes a Vox a les eleccions municipals".





"No pot ser que un Govern compri les posicions extremes, que posen la policia en qüestió permanentment", ha declarat aquest dissabte al Consell Nacional del partit d'inauguració de la seva seu a Barcelona.





Ha defensat la necessitat de corregir les males pràctiques policials, però ha assenyalat com un error posar "la lupa en com ha funcionat la policia en lloc de fer-ho en com ho han fet els radicals, els antisistema i la gent que genera alteracions severes a l'ordre públic".





"En aquest camí, el Govern i els partits que li donen suport no poden comptar amb nosaltres per afeblir el cos de Mossos d'Esquadra i la policia. Que comptin amb nosaltres per a tot allò que es pugui millorar", ha dit.





Respecte a les properes eleccions municipals, ha declarat que la seva formació continuarà la seva aliança amb el PSC i que està oberta a formalitzar-ne d'altres amb forces independentistes.