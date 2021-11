Manuel Reyes lamenta no haver vist Cayetana Álvarez de Toledo en cap acte del PP a Barcelona

@EP





El president del PP a Barcelona, Manuel Reyes, ha convidat Cayetana Álvarez de Toledo (PP) a "reflexionar sobre la seva posició" com a diputada del partit per Barcelona , i li ha retret que va obtenir el 2019 els pitjors resultats de la història de la formació a la província, segons ell.





En una entrevista a 'Cope Catalunya i Andorra', Reyes s'ha referit a la publicació del llibre d'Álvarez de Toledo 'Políticament indesitjable' i a les seves declaracions en què acusa el número dos del PP, Teodoro García Egea, de "practicar el mobbing, el bullying i l'assetjament impúdic a través dels mitjans”.





Així, ha destacat la importància d'atendre les necessitats i els requisits dels ciutadans i de no "dirimir des de despatxos emmoquetats escrivint llibres", i ha lamentat que no l'ha vist participar en cap acte que hagi celebrat el PP de Barcelona durant cinc mesos.





Preguntat sobre el Manifest Constitucionalista mitjançant el qual 46 membres de la societat civil constitucionalista de Catalunya interpel·len Cs, PP, Vox, PSC i BCN pel Canvi a construir una plataforma per guanyar vots davant de l'independentisme, ha dit que “el PP mai no estarà baix altres sigles".





"No cal inventar cap altre partit perquè el paraigua que abasta tot el centre dreta constitucionalista ja existeix i es diu Partit Popular", ha insistit.





També ha criticat el sí de la regidora de BCN pel Canvi, Eva Perera, que ha permès l'aprovació inicial del projecte de pressupost de Barcelona per al 2022, i el suport del PSC a la moció contra l'exalcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.





Ha retret als socialistes mirar cap a una altra banda "quan hi ha una imputació clara" , i ho ha exemplificat amb el cas de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín.





Preguntat per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, ha dit que "no pot ser a costa de la salut de les persones" i ha criticat que el Govern no hagi presentat cap alternativa després de paralitzar el projecte.