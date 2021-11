La despesa a la campanya de Nadal podria incrementar-se fins a un 20% respecte a l'any 2020

@EP





La crisi de transport està suposant un problema que pot afectar la campanya de Nadal i del Black Friday. De moment, la vaga de transportistes està prevista per als dies 20, 21 i 22 de desembre, però la realitat és que molts comerços estan inquiets davant de la possibilitat de no tenir prou recursos per reposar.





És per això que moltes empreses han decidit avançar-se i evitar trobar problemes d'estoc durant aquesta nova "crisi". L'invent del black friday ha impulsat els negocis just abans de Nadal i són moltes les famílies que s'estan acostumant a avançar les compres. Per poder oferir tots els serveis amb total normalitat, les grans empreses estan demanant estoc de més per poder tenir en els moments clau de la campanya.





Aquesta nova campanya tindrà una particularitat respecte a les anteriors. Les empreses tenen previst vendre menys productes, però que estiguis siguin de més valor. És a dir, que es comprin menys articles, però que els que es comprin siguin més cars, així que la previsió diu que la gent gastarà més que en anys anteriors.





ELS SECTORS AMB MÉS VENDES





El sector que més a vendre serà el de la tecnologia. Articles com els telèfons 5G, rellotges intel·ligents o tablets estaran entre els més venuts. Però això tampoc no representarà cap novetat, ja que amb l'arribada de la crisi sanitària del coronavirus, la tecnologia i el bricolatge han disparat la seva facturació.





A més, aquesta empenta a finals d'any és clar que reforçarà l'economia de les empreses que estaven patint durant tot aquest temps de covid. Tot i això, la principal preocupació continua estant en la manca de recursos a causa de les vagues de transportistes que estan previstes en les properes dates.





A més de tot això, caldrà sumar que durant el període de covid on es va imposar el confinament, moltes famílies es van aficionar a comprar en línia i ara ja ho tenen interioritzat. Tot i això, les previsions de les principals marques fa pensar que molts tornaran a les botigues per poder realitzar les seves compres.





PUJADA DE PREUS?





El nivell de vida està pujant durant els darrers mesos. Tot i això, el sector tecnològic descarta haver d'apujar els preus a causa de tot el procés previ. Han pujat les primeres matèries i el transport, però des de les empreses estan intentant que tot això no acabi repercutint sobre el consumidor final.





La realitat és que el sector tecnològic no ha estat el més copejat per la pandèmia i durant els darrers dos anys on gran part de l'economia ha patit, el sector tecnològic s'ha mantingut més o menys estable. De fet, esperen que durant aquesta darrera campanya de l'any puguin acabar d'aconseguir tots aquests beneficis que tenien previstos.





Una de les causes principals perquè aquest sector hagi sobreviscut relativament bé és que les persones han canviat la seva manera de viure i ara tenen nous patrons de consum que els beneficia. Algunes grans empreses com Leroy Merlín tenen l'esperança de poder facturar prop de 3.000 milions d'euros a Espanya.





ESPEREN UN 20% MÉS DE DESPESA QUE EL 2020







El Banc d'Espanya preveu que la despesa d'aquesta campanya sigui un 20% més gran que la que es va veure durant l'any 2020. La realitat és molt diferent de la de fa un any, però calculen que la despesa mitjana durant el black friday rondarà els 200 euros. Això suposaria un increment entre el 12% i el 20% respecte a l'any passat.





Tot i això, algunes empreses no han pogut evitar apujar els preus a causa de l'increment del preu de la llum i del preu del transport. Hi ha algunes grans cadenes que sí que han mantingut els preus, però la realitat és que moltes altres no.





Tot plegat ha provocat que les empreses hagin d'omplir d'estoc les prestatgeries i els magatzems per assegurar-se que no es queden sense recursos durant una de les èpoques on més es ven. De fet, el mateix sector aconsella a les empreses fer-ho així i no esperar-se a última hora.