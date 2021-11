Els pressupostos catalans queden pendents de l'abstenció dels comuns després del 'no' de la CUP

@EP





L'executiva nacional d'ERC ha apostat per "intensificar les vies de negociació" amb els comuns per desencallar els Pressupostos del 2022 després que la CUP hagi decidit mantenir l'esmena a la totalitat als comptes i no permetre'n la tramitació.





En un comunicat aquest dissabte i després d'haver reunit d'urgència l'executiva, els republicans han defensat la necessitat de tenir Pressupostos per al 2022 i negociar per garantir uns comptes "ambiciosos socialment".





"ERC es compromet a explorar al màxim les possibilitats d'acord amb els comuns per garantir l'agenda de progrés que Catalunya necessita", ha subratllat la formació, que considera que aquests comptes van més enllà i aposten per un nou model de país.





El Govern, que es va obrir dimecres a explorar la negociació dels comptes amb els comuns, haurà de convèncer els de Jéssica Albiach perquè retirin la seva esmena a la totalitat i poder tramitar els comptes.





Els terminis per negociar són ajustats: la data límit per retirar les esmenes a la totalitat és dilluns a les 10.30 hores, i aquell mateix dia a la tarda el projecte de Pressupostos de la Generalitat se sotmetrà al debat a la totalitat al ple del Parlament.





LAMENTEN LA DECISIÓ DE LA CUP





El partit ha lamentat la decisió de la CUP de mantenir presentada la seva esmena a la totalitat, encara que ha posat en valor "la feina compartida" amb els cupaires, ja que consideren que s'ha generat un espai de treball per donar compliment als acords de recerca.





Els republicans també han destacat que hi ha "una part important de debat estratègic" entre les dues organitzacions que pot i ha de continuar, i per això no dona per trencat l'acord que va permetre investir el president de la Generalitat, Pere Aragonès.





Per ERC, és imprescindible defensar mesures sectorials com la gratuïtat de P2, la posada en marxa d'una energètica pública o una "inversió inèdita en habitatge", que assegura que està recollida als Pressupostos del Govern.





La formació ha sostingut que no renunciarà als objectius marcats aquesta legislatura: "Fer possibles les transformacions que permetin donar resposta a les necessitats de la gent i treballar conjuntament per a l'amnistia i l'autodeterminació en el marc de la negociació política".





Els republicans han insistit que el seu compromís per seguir treballant en una majoria independentista que "reafirmi el camí cap a la república catalana, en què la CUP té un paper clau".





REUNIÓ AMB ELS COMUNS D'ÚLTIMA HORA





El Govern i els comuns es reuniran aquest diumenge en un últim intent de desencallar la negociació dels Pressupostos de la Generalitat del 2022 i a falta d'un dia perquè s'acabi el termini per poder retirar les esmenes a la totalitat -fins dilluns a les 10.30 hores--.





Fonts de les negociacions han informat a Europa Press que la reunió serà previsiblement a la tarda, ja que al matí els comuns celebren la segona jornada de la seva III Assemblea Nacional.





Aquesta negociació a contrarellotge arriba després que la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) de la CUP hagi ratificat aquest dissabte que mantindran la seva esmena a la totalitat als comptes, cosa que deixa el Govern amb una sola via: els comuns; ja que l'Executiu ha descartat tancar-los amb el PSC.





El Govern i els comuns van començar a negociar dimecres, quan la CUP ja va anunciar que presentava l'esmena a la totalitat, però s'obria a seguir amb les converses.





Els de Jéssica Albiach també van decidir presentar una esmena divendres per advertir el Govern que el temps s'esgotava, però amb la voluntat de continuar negociant fins dilluns.