El Barça s'emporta un derbi amb polèmica davant l'Espanyol

@EP





Memphis Depay va posar l'únic gol del matx en un partit marcat per la polèmica. L'equip blaugrana va marcar en un penal molt discutit. L'Espanyol es va mostrar un equip molt seriós, ben organitzat i que va disposar de les ocasions més clares del partit al final del matx, però la falta de punteria els va passar factura.





La primera part del partit va ser més aviat lenta i amb poques ocasions. Xavi va posar al terreny de joc quatre migcampistes per poder tenir més pilota i generar més futbol, però Jordi Alba va ser l'únic que va aportar profunditat i això va fer que no hi hagués sorpreses. De fet, l'única ocasió clara del Barça va ser un xut des de fora de l'àrea per part de Busquets que va rebutjar Diego López.





L'Espanyol va estar molt ben posicionat en defensa. Vicente Moreno va posar una teranyina defensiva que costava molt superar. Les línies ben juntes i una defensa de l'àrea total per buscar les sortides ràpides a la contra. Un plantejament que estava funcionant molt bé durant els primers 45 minuts.





A la segona part, només començar un molt dubtós penal de Cabrera sobre Memphis Depay va posar al marcador l'únic gol del partit. El mateix jugador holandès es va encarregar de transformar la pena màxima i posar el Barça al davant. L'Espanyol va canviar el seu estil i va anar més amunt i va tenir bones oportunitats per poder empatar el matx.





De Tomàs va enviar dues pilotes al pal. Una falta directa que va tocar la fusta i una rematada impecable de cap que es va perdre per centímetres. A més, Dimata va tenir una rematada de cap des de la frontal de l'àrea petita que no va trobar porteria.





Amb aquesta victòria, Xavi s'estrena amb bon peu a la banqueta del Barça. El club blaugrana se situa amb 20 punts, tres més que l'Espanyol i ja apunta el partit decisiu contra el Benfica a la Champions. Un partit que el Barça ha de guanyar sí o sí per no acomiadar-se amb gairebé total seguretat de la màxima competició.