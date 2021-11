Mor el conductor d'un cotxe després de patir un accident a la C-63 a Brunyola

@EP





El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge a la matinada en un accident a la via C-63 a Brunyola (Girona), ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





El conductor, de 33 anys i veí de Lloret de Mar (Girona), ha sortit de la via per causes que encara s'estan investigant i ha xocat contra un mur.





Amb aquesta víctima, són 119 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2021.