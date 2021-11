Un grup de radicals ataca les instal·lacions de l'Exèrcit a Catalunya

@EP





Fa pocs dies un grup d'encaputxats va atacar la caserna General Álvarez de Castro a la zona de Sant Climent Sescebes a Girona. A la zona, els protagonistes de l'altercat van encendre bengales i van desplegar una pancarta on mostraven un missatge volien fer fora les forces de l'Exèrcit.





Els incidents s'han tornat a repetir. Un grup juvenil de l'esquerra independentista radical ha organitzat una nova protesta davant l'Exèrcit. En aquest sentit, Acció per la Independència també ha format part de la protesta per alliberar el territori català de les forces d'ocupació. Un concepte que utilitzen per referir-se a l'Exèrcit instal·lat a Catalunya. A més, aquest grup ha difós un parell de vídeos on es veu com ataquen amb focs artificials l'Exèrcit i la Policia Nacional.





Al vídeo que han tret a la llum es veu com han explotat coets, petards i altres focs artificials a Barcelona, a prop de l'Avinguda Diagonal. Ho han fet a la Caserna General del Bruc, ja que té un gran significat relacionat amb les Forces Armades de Catalunya. Una caserna que està servint com a protestes per als independentistes, ja que consideren que han de sortir-ne.





Durant els aldarulls, els radicals han cridat "fora les forces d'ocupació". I ho han fet en un dia molt marcat, ja que la nit del 19 al 20 de novembre va ser la data de la mort de Franco. Lluny de penedir-se'n, el grup d'Acció per la Independència ha reivindicat l'atac i han remarcat que el foc ha de servir com a avís i advertiment.