Una jutgessa obliga la Conselleria d'Educació a readmetre una professora de religió que no van renovar després de quedar-se embarassada

Un jutjat de Barcelona ha obligat la Conselleria d'Educació de la Generalitat a readmetre una mestra de religió de dues escoles de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) el contracte de la qual va finalitzar durant la baixa per embaràs, el 2019.





A la sentència la jutgessa declara la nul·litat de l'acomiadament, perquè l'Estatut dels Treballadors així ho considera en un articulat específic sobre aquest tipus de baixes.





La mestra, segons recull la sentència, va signar l'1 de setembre del 2019 un contracte temporal de substitució condicionat a la durada de la baixa de la persona a qui substituïa.





L'altra dona finalitzava la baixa el 9 d'octubre del mateix any, "però no es va incorporar quan va finalitzar la llicència atès que va iniciar període de vacances, i es trobava en situació de reducció de jornada per fill a càrrec".





A aquesta data, la primera treballadora estava embarassada de cinc mesos i també tenia reconeguda la incapacitat temporal per motiu de la seva gestació, per això el motiu de la seva denúncia.





A la sentència, la jutgessa ha recollit el règim especial dels mestres de religió, que segons la normativa vigent han de tenir contracte indefinit o, si és temporal, d'interinitat, per la qual cosa afegeix aquesta raó a la nul·litat de l'acomiadament.





Per tot això, obliga l'Administració catalana a "la immediata readmissió de la treballadora en idèntiques condicions a què ostentava, i a l'abonament dels salaris deixats de percebre", cosa que la Conselleria ha executat, segons ha confirmat a Europa Press.





CONTRACTES DE MESTRES DE RELIGIÓ



Arran d'aquest i, especialment, d'un altre cas similar que ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el sindicat de professors de religió catòlica Prec ha confiat que serveixi de precedent i s'apliqui el decret que fixa que aquests docents han de tenir contracte indefinit.





En la sentència del TSJC del març del 2021, consultada per Europa Press, la sala social reconeix haver emès decisions diferents sobre aquest tema: "Existeixen pronunciaments contradictoris de la sala".





Tot i això, "després d'un prolongat debat intern", ha optat per modificar la seva doctrina i fixar que el professorat de religió es regeix per la indefinitat contractual, quedant limitada la temporalitat únicament al contracte d'interinitat.





Fonts del sindicat han explicat a Europa Press que, en última instància, volen que els diferents casos arribin al Tribunal Suprem perquè unifiqui doctrina a favor seu.