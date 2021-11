Els impagaments als lloguers creixen un 66% durant el 2020

@EP





La rendibilitat dels lloguers a Espanya estan baixant a causa de la morositat que hi ha als llogaters. Això unit al temor que hi ha per la nova llei de l'habitatge que volen treure està dibuixant un panorama força complicat i incert, malgrat que l'oferta d'aquests pisos s'està disparant.





Això ha provocat que molts petits empresaris estan havent de vendre les seves propietats quan venç el contracte. En total és el 20% el que està en aquesta situació quan abans de la pandèmia la dada gairebé no superava el 2%, tal com confirmen les dades de l'Agència Negociadora del Lloguer.





Actualment hi ha una dessincronització entre els preus dels habitatges i els lloguers. Una de les raons principals que hi ha perquè això sigui així és que la rendibilitat és el resultat de dividir l'import brut del lloguer entre el preu de l'habitatge. Què suposa això? Doncs el que significa és que pisos que tenen un lloguer alt no està tenint una rendibilitat d'acord amb allò que es pressuposa.





LA TENDÈNCIA SEGUEIX IGUAL





La realitat és que no sembla que aquesta situació canviï a curt termini. Els preus de compra sembla que continuaran pujant i la rendibilitat continuarà baixant, així que el mercat seguirà una mica dessincronitzat.





A més, un altre dels problemes que ha provocat la pandèmia és que moltes famílies s'han vist sense ingressos i això ha repercutit directament en la morositat, que ha pujat un 66,2% el 2020. De fet, els números indiquen que els llogaters han deixat de pagar, de mitjana, un total de 6.373 euros als propietaris.





Tot i això, les dades del 2020 van tenir una situació excepcional al darrere que va obligar moltes famílies a tenir problemes de liquidació i no poder pagar. La realitat és que el 2021 no s'espera que les dades siguin tan alarmants com l'any anterior i això ha estat possible, en part, a la comunicació que s'ha donat entre llogaters i propietaris per arribar a acords que permetien endarrerir-se al pagament dels lloguers.