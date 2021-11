La Guàrdia Civil requisa 350 quilos de precursors d'explosius a Reus

@EP



La Guàrdia Civil ha intervingut 350 quilos de precursors d'explosius al garatge d'un bloc d'habitatges de Reus (Tarragona), i ha denunciat el propietari de les substàncies, informa aquest diumenge en un comunicat.





L'actuació forma part d'una investigació de venda il·legal de precursors d'explosius i és "una de les aprehensions més grans" realitzada a Espanya.





El venedor tenia emmagatzemats els explosius en bidons al garatge comunitari del bloc d'habitatges on residia, generant un "risc considerable" per als seus veïns perquè l'espai no té cap mesura de seguretat.





La investigació va començar al setembre quan efectius de la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil van detectar un intent de venda il·legal d'aquest producte a través d'internet.





Els precursors intervinguts eren de clorat potàssic, una substància precursora utilitzada per "diverses bandes terroristes" com a base per a la fabricació de nombrosos explosius.





És una substància extremadament sensible a qualsevol font d'ignició, per la qual cosa va haver de ser retirada per tècnics en desactivació d'explosius (Tedax) de la Guàrdia Civil.