Fernando Alonso torna al podi set anys després en una nova victòria de Hamilton

Fernando Alonso ha tornat a treure màgia, talent i velocitat al gran premi de Qatar. El pilot d'Alpine s'ha acabat en tercera posició després d'una carrera perfecta on ha sabut gestionar a la perfecció el pneumàtic i ha demostrat molt de ritme. Per davant seu, en una altra galàxia, hi han estat els líders del mundial, Lewis Hamilton i Max Verstappen.





Lewis Hamilton és un altre que ha brodat el cap de setmana. El britànic va dominar amb molta solvència la classificació i avui a la cursa no ha tingut rival. Ha sortit bé, s'ha tret de qualsevol problema i ha mantingut Verstappen constantment per sobre dels vuit segons. L'holandès sortia setè després de patir una penalització, però ràpidament s'ha situat darrere de Hamilton.





La cursa ha començat darrere d'ells dos. Fernando Alonso ha passat a Gasly a la sortida i ha començat a guanyar distàncies. Mentre el francès patia amb els pneumàtics i li passaven Norris, Pérez i Bottas, Alonso girava cada cop més ràpid a la pista amb la goma més tova, a priori la pitjor de totes. Tot i això, s'allunyava de Norris i, per tant, de la resta.





Pérez i Bottas han passat a Norris quan s'havien disputat 20 voltes i ja estaven a l'aguait de Fernando Alonso. El mexicà, amb molt més ràpid, ha arribat a estar a 2 segons i ha intentat llançar un 'undercut' a l'espanyol que no ha funcionat perquè Alpine s'ha defensat molt bé. Bottas seguia a la seva. Fins que a la volta 32 li ha explotat el pneumàtic davanter esquerre i ha perdut totes les opcions que tenia.





El duel del podi era cosa de dos. Alonso contra Pérez. El de Red Bull, amb més ritme, ha passat a Alonso a la recta de meta mancant 25 voltes per al final. Tot i això, l'equip de la beguda energètica ha decidit fer una estratègia a dues parades i Pérez ha hagut d'avançar Stroll i Ocon en pista, cosa que ha permès que Alonso tingués més distància.





Un virtual Safety Car provocat per l'abandó de Latifi mancant 3 voltes ho deixava tot pràcticament fet. Una última volta mimant els pneumàtics i un podi que sap a victòria després de set anys allunyat del calaix. Una alegria immensa per a Alonso que ho celebrava per la ràdio i en baixar del cotxe amb tot el seu equip.





Per darrere, Carlos Sainz ha acabat setè a molt poca distància de Lance Stroll i Esteban Ocon, però la degradació del pneumàtic davanter al Ferrari era massa gran per poder lluitar a la part central de la cursa.