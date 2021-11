Romero (PSC) assegura que no entén que Aragonès "no obri el diàleg" amb els socialistes

@EP





La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha considerat que la decisió de la CUP de mantenir la seva esmena a la totalitat del projecte de Pressupostos del Govern evidencia que la majoria que va investir Pere Aragonès president de la Generalitat --formada per ERC, Junts i la CUP-- està "trencada".





Ho ha dit en declaracions davant dels mitjans a Maià de Montcal (Girona) després de fer una ofrena floral a la tomba de l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat fa 21 anys a mans d'ETA.





Ha mostrat la seva "perplexitat" per com Aragonès està gestionant les negociacions i li ha retret que la seva actitud l'ha portat a no tenir una majoria parlamentària per aprovar els comptes catalans.





Ha afegit que no entén que el president de la Generalitat "no obri el diàleg" amb els socialistes, que s'han ofert a fer-ho diverses vegades, i ha recordat que van ser la força més votada en les últimes eleccions al Parlament.





Per això, ha assegurat que aquesta majoria independentista que veu trencada debilita el Govern i Aragonès, que "no està a l'alçada de les circumstàncies".





Ha afirmat que hi pot haver qui pensi, fins i tot a les files socialistes, que seria millor que el PSC mantingui l'esmena als Pressupostos perquè "caigui el Govern", però ha insistit que Catalunya necessita uns comptes per al 2022 i que en facilitaran l'aprovació al ple del Parlament aquest dilluns.