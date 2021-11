Mor als 80 anys el filòsof i assagista Antonio Escohotado

@EP





El filòsof i assagista Antonio Escohotado ha mort aquest diumenge als 80 anys a Eivissa (Illes Balears) per causes naturals. "Descans en pau acompanyat per la meva família", assenyala una publicació del filòsof al seu compte de Twitter, manejada pel seu fill.





Segons ha explicat Diego Torán, portaveu de la família i marit de la filla del filòsof Rebeca Escohotado, l'assagista es va traslladar a Eivissa al començament de l'estiu del 2020, "amb la intenció de passar els seus últims dies" , envoltat de la seva família, de visites d'amics, fans i col·laboradors. "Ha estat vivint al camp", ha subratllat.





En declaracions a Europa Press, Diego Torán ha indicat que a Antonio Escohotado "mai li han agradat molts els metges" ni els hospitals, per la qual cosa "ha estat fins a l'últim moment" evitant fer-se proves mèdiques i "donant l'esquena als possibles"xacres".





Aquest dissabte Antonio Escohotado es trobava en una situació "crítica a nivell físic", segons ha relatat el portaveu de la família, i ha estat ingressat a la tarda a l'Hospital del Rosario, d'Eivissa. "Afortunadament, que és el que ell volia, ha mort aquest matí envoltat de la seva família i sense patiment", ha postil·lat.





Així mateix, Diego Torán ha apuntat que la darrera voluntat del filòsof era rebre sepultura a Santa Inés (Santa Agnès), Eivissa, però previsiblement també hi haurà algun tipus de cerimònia de comiat a Madrid, d'on el filòsof era natural.





Respecte al seu llegat, el portaveu de la família ha indicat que sent "una mica prematur", el que és "més important" és la seva propietat intel·lectual. "Antonio té diversos fills. Imagino que serà habitual repartir-ho, però no hi ha res parlat ni decidit", ha recalcat Torán.







Escohotado, nascut el 5 de juliol del 1941 a Madrid, va escriure més d'una vintena d'obres d'una gran varietat de camps, encara que principalment es va centrar a escriure sobre el dret, la filosofia i la sociologia.





Entre les seves obres destaca 'Història general de les drogues', 'Els enemics del comerç', 'Caos i Ordre', 'Fites del sentit: Notes sobre la Grècia arcaica i clàssica', o 'Aprenent de les drogues: usos i abusos, prejudicis i desafiaments'.