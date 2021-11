Regne Unit descarta imposar la vacunació obligatòria

@EP





El ministre de salut del Regne Unit s'ha mostrat contundent davant l'opció d'imposar la vacunació obligatòria al país, com sí que estan fent algunes altres regions d'Europa. Sajid Javid, el ministre, ha declarat que "mai consideraria" una proposta així.





Aquestes declaracions han cridat l'atenció tenint en compte el moment que Europa està passant amb la covid. Els casos s'estan disparant i hi ha protestes a altres països davant de les restriccions que estan imposant com és el cas d'Àustria.





"El que decideixin països com Àustria és assumpte seu. Tenim la sort que en aquest país, encara que hi ha dubtes sobre les vacunes, són molt menors del que estem veient en altres llocs", ha intentat explicar a la cadena BBC. "Hauríem de col·laborar perquè la gent que no vol s'animi a posar-se-la", ha subratllat.





En altres temes, Javid ha reconegut que estudien la possibilitat d'administrar una dosi de reforç per a tots els adults. "Les consideracions futures inclouen la necessitat d'una vacuna de reforç per a les persones de 18 a 39 anys que no estan en un grup de risc", ha comentat.





En aquests moments, el Regne Unit té els contagis a l'alça com a gairebé totes les parts d'Europa. Estan detectant més de 40.000 casos diaris i més de 100 morts al dia.