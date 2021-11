Junts no assisteix a la reunió entre el Govern i els Comuns per tirar endavant els Pressupostos del 2022

@EP





La part de Junts del Govern que habitualment forma part de les reunions per intentar arribar a un acord per tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat 2022 s'ha absentat de la trobada entre l'Executiu català i els comuns aquest diumenge.





Fonts coneixedores de la trobada, que s'ha produït a les 16.30 hores, han concretat a Europa Press que aquesta reunió s'esperava la presència de la secretària general de Presidència, Núria Cuenca; el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el secretari general d'Economia, Jordi Cabrafiga.





Tot i això, Cabrafiga (Junts) no s'ha personat a la reunió amb els de Jéssica Albiach que, a menys de 24 hores perquè expiri el termini per salvar la tramitació dels Pressupostos, són l'única carta que li queda al Govern per aconseguir tirar endavant els comptes.





"Fins i tot s'havia arribat a parlar de la possibilitat que anès Giró", han explicat les mateixes fonts, encara que finalment no hi ha hagut cap representant dels de Puigdemont.





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha defensat aquest dissabte el seu compromís de "mantenir una majoria clara" de l'independentisme al Parlament, malgrat que la CUP anunciés aquell mateix dia que mantenia l'esmena a la totalitat als comptes.