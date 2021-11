El Madrid guanya amb solvència el Granada

@EP





El Reial Madrid s'ha imposat amb molta claredat al Granada. L'equip d'Ancelotti ha tornat molt bé de l'aturada de seleccions i ha fet un partit molt complet que només s'ha vist tacat per aquest gol del Granada en una acció desafortunada.





El conjunt blanc, avui de blau fosc, ha dominat des del primer moment del partit. Marco Asensio ha obert el marcador al minut 19 gràcies a una bona passada de Kroos, una gran cursa i una bona definició davant la sortida de Maximiano. Sis minuts després, una jugada de córner ha acabat amb una altra bona assistència de Kroos i el gol de Nacho.





El partit semblava molt encarrilat per al Reial Madrid. Dos gols de distància al marcador i amb prou feines patien defensivament. Això sí, en una jugada aïllada, una pèrdua de Vinicius al centre del camp ha propiciat una contra del Granada. Luis Suárez ha disparat des de la frontal i, després d'un rebot a Nacho, ha aconseguit batre Courtois per posar l'1 a 2 abans del descans.





Tot i això, a la segona meitat el Madrid ha sortit fins i tot millor que a la primera i dominava completament el Granada. Una ocasió de Benzema, una altra de Kroos i molts acostaments que ja deixaven entreveure que el tercer gol podria ser a prop. Una d'aquestes ocasions, una triangulació entre Benzema, Modric i Vinicius ha acabat amb el gol del brasiler. A més, l'expulsió de Monchu al minut 67 ha deixat pràcticament sense opcions el Granada.





Abans d'acabar, Mendy s'ha volgut sumar a la festa i ha marcat el quart i definitiu gol del Reial Madrid al matx. Una victòria que el deixa a la part més alta de la classificació en espera del resultat de la Reial Societat per veure si acaben com a segons o com a líders en solitari la jornada.