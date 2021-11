Maduro es deixa veure amb Zapatero i Monedero abans de les eleccions a Veneçuela

@EP





José Luís Rodríguez Zapatero i Juan Carlos Monedero han participat en la trobada amb Maduro just abans de l'inici de les eleccions a Veneçuela. La televisió chavista va retransmetre la trobada on van ser presents la vicepresidenta Delcy Rodríguez i el seu germà.





Un matx que no ha arribat a sorprendre, ja que la relació entre Zapatero, Monedero i l'entorn de Maduro és molt coneguda. De fet, els vincles establerts entre exlíder de Podem i el règim són motiu d'investigació judicial a Espanya des que "El Pollo" Carvajal enviés informes sobre les quanties que s'enviaven al partit.





La relació amb Zapatero també ve de lluny. El mateix expresident del Govern va fer tasques de mediador en els processos de diàleg amb l'oposició, però la realitat és que això no va sortir excessivament bé i va ser denunciat per afavorir el règim de Maduro. En aquest sentit, Juan Guaidó va arribar a causar Zapatero si no fos un intermediari, ni un mediador, ni un home neutral.





La reunió s'ha fet per intentar calmar les tensions de l'oposició. "Pot algun veedor internacional, des d'algun país del món, donar un veredicte sobre la validesa d'un procés genuïnament nacional i sobirà d'un país?" , es va preguntar irònicament el chavista i es va contestar: “No, així que baixen d'aquest núvol, Comissió de la Unió Europea”.





El dictador també ha tingut dures paraules per referir-se a la Unió Europea i ha assegurat que tenen vells complexos de superioritat colonialistes. A més, també ha afirmat que pretenen imposar el xantatge diplomàtic i econòmic.