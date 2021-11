França recomana la tercera dosi de la vacuna als més grans de 40 anys

@EP





La HAS, màxima autoritat francesa, ha recomanat que els més grans de 40 anys es posin la dosi de reforç de la vacuna contra la covid 19. Aquesta recomanació ha arribat just en un moment molt complicat on els contagis s'estan disparant al centre d'Europa.





"Un contagi que es produeix després d'una pauta completa de vacunació pot ser conseqüència d'una immunitat insuficient", han explicat les autoritats franceses. De moment, s'han pogut detectar prop de 1.350 persones que han tornat a contagiar-se i estan en estat greu.





Segons informen des de l'HAS, les persones que s'han tornat a contagiar són d'edat avançada o que van rebre la dosi de Pfizer, així que és recomanable administrar-se una dosi nova passats els sis mesos.





Però no només aquestes persones s'haurien de tornar a posar la vacuna, sinó que també afirmen que les persones que han rebut una única dosi i s'han contagiat també haurien de rebre la vacuna. Això sí, han remarcat que deuen haver passat els sis mesos per poder rebre-la.





De moment, les persones grans o que estan emmarcades en un grup de risc estaven autoritzades a França a rebre una nova dosi. Tot i això, a partir de l'1 de desembre també s'obrirà perquè els més grans de 50 anys puguin tornar a vacunar-se.





De fet, Emmanuel Macron, president de França, ha assegurat que no el sorprendria que en les properes setmanes s'avanci i es vagin obrint nous grups perquè tothom pugui rebre la dosi de reforç.