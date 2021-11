ERC arriba a un acord amb els comuns per aprovar els Pressupostos

Pere Aragonès amb Jéssica Albiach @ep





Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha aconseguit arribar a un acord amb els comuns de Jéssica Albiach per aprovar els Pressupostos de Catalunya per al 2022.



Els dos grups parlamentaris es van reunir aquest diumenge per intentar arribar a un acord de Pressupostos que fins avui no ha donat els seus fruits.







La reunió va començar a les 16.30 i per part del Govern han participat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà ; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca ; el secretari general de Salut, Marc Ramentol , i el director de l'oficina del president, Sergi Sabrià .





La comitiva dels comuns estava formada pels diputats Joan Carles Gallego , Susanna Segòvia, Lucas Ferro i Marc Parés ; i no hi han assistit ni el conseller d'Economia, Jaume Giró , ni el secretari general d'Economia, Jordi Cabrafiga ; és a dir, que no hi havia membres de Junts.