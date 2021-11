ERC i Comuns arriben a un acord per aprobar els Pressupostos de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona

Pere Aragonès amb Jéssica Albiach @ep





Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha aconseguit arribar a un acord amb els comuns de Jéssica Albiach per aprovar els Pressupostos de Catalunya per al 2022. També aprobaran els de Barcelona, segons han informat.



Els dos grups parlamentaris es van reunir aquest diumenge per intentar arribar a un acord de Pressupostos que fins avui no ha donat els seus fruits.







La reunió va començar a les 16.30 i per part del Govern han participat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà ; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca ; el secretari general de Salut, Marc Ramentol , i el director de l'oficina del president, Sergi Sabrià .





La comitiva dels comuns estava formada pels diputats Joan Carles Gallego , Susanna Segòvia, Lucas Ferro i Marc Parés ; i no hi han assistit ni el conseller d'Economia, Jaume Giró , ni el secretari general d'Economia, Jordi Cabrafiga ; és a dir, que no hi havia membres de Junts.





APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE BARCELONA





El president del grup municipal d' ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragal , també ha anunciat aquest dilluns que permetran l'aprovació dels Pressupostos municipals perquè "ERC de Barcelona no pot quedar al marge" del que passa al Parlament.





Ho ha dit en una roda de premsa al Parlament, recolzat pels regidors Elisenda Alamany, Jordi Coronas, Jordi Castellana i el president i la secretària general de la Federació ERC-Barcelona, Gerard Gómez del Moral i Anna Nebreda , després que el Govern i els comuns hagin tancat un acord per desbloquejar els Pressupostos de la Generalitat.





Ha explicat que estan actuant amb absoluta convicció pensant en l'interès general de Catalunya, tot i que ha defensat que la seva posició queda "absolutament confirmada al vot de la setmana passada" --quan van votar en contra-- i que ara assumeixen la contradicció de votar-los a favor perquè consideren que és millor tenir uns comptes de la Generalitat, tot i haver d'assumir el projecte de finances públiques de Colau per a Barcelona.