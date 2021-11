Víctor Camino, nou líder de les Joventuts Socialistes amb el 69,16% dels vots

Victor Camí @ep





L'actual secretari general de Joves Socialistes València, Víctor Camino , s'ha convertit aquest diumenge en el primer secretari general de Joventuts Socialistes elegit per primàries amb el 69,16% dels vots de la militància a les primeres eleccions primàries en els 118 anys de l'organització.





Els resultats són provisionals fins dimarts que ve 23 de novembre quan s'oficialitzaran per l'organització i Camino quedarà oficialment designat com a nou secretari general el cap de setmana de l'11 i el 12 de desembre al Congrés que celebrarà l'organització.





El valencià rellevarà en el càrrec Omar Anguita , secretari de les JSE des del 2017 i diputat al Congrés, on és portaveu d'Infància i Adolescència. A més, recentment s'ha sumat a la nova Executiva del PSOE de Madrid de Juan Lobato.





Camino ha destacat que "l'ampli suport rebut en aquestes eleccions fa que la il·lusió i la responsabilitat per passar a l'acció sigui molt més gran" . El politòleg valencià, fins ara responsable de la comunicació digital i les xarxes socials de la Generalitat Valenciana, també ha volgut agrair a les 3.436 persones que han decidit que “siga el primer secretari general de Joventuts Socialistes elegit per la seua militància i per l'afecte i suport" que diu haver rebut "a través dels més de 15.000 quilòmetres que he recorregut durant la campanya".





Sota el lema 'De la utopia a l'acció', Camino vol construir un projecte polític en què "es posin al centre de la política els problemes comuns de la joventut, perquè hem de reivindicar els problemes de la gent corrent, de la joventut treballadora que pensa en el seu futur i que necessita la política més que mai", segons ha recollit la candidatura de Camino en un comunicat.





Així mateix, Camino s'ha dirigit al seu rival en aquestes primàries, Javier Guardiola , que ha aglutinat els 1.444 vots que representen el 29,07%. A la roda de premsa en què s'han donat a conèixer aquests resultats, Camino li ha assegurat que el seu programa "serà valorat, vist i integrat" a la candidatura 'De la utopia a l'acció'.





"A més confiança més responsabilitat. A partir d'avui, totes les persones caminem juntes i no tenim ni un minut per perdre davant la falta d'oportunitats d'una generació que necessita tornar a il·lusionar-se amb la política. Davant l'odi de l'extrema dreta anem a estar al somriure i davant de la indiferència defensarem l'alegria i l'esperança a les JSE", ha conclòs.





Camino és graduat en Ciències Polítiques per la Universitat de València i té estudis en dret per la mateixa universitat. És secretari general de les Joventuts Socialistes de València des del 2018. Afiliat des del 2013, ha estat responsable de Xarxes Socials del Gabinet de Comunicació del PSPV-PSOE durant tres anys fins que el febrer del 2020 comença a treballar a la Generalitat Valenciana com a responsable de la Comunicació Digital i les Xarxes Socials del govern autonòmic.