Els empleats d'Amazon faran vaga durant el Black Friday

Magatzem d'Amazon @EP





El Black Friday d'Amazon perilla. Els empleats de com a mínim 20 països han decidit fer vaga durant la campanya per reclamar millors condicions laborals. La iniciativa, encapçalada per 'Make Amazon Pay', comptarà amb una coalició de 70 sindicats i organitzacions entre els quals hi ha Greenpeace, Oxfam i Amazon Workers International.





"La pandèmia ha exposat com Amazon posa els guanys per davant dels treballadors, la societat i el nostre planeta. Amazon pren massa i torna molt poc. És hora de fer que pagui", van assenyalar els organitzadors de la vaga en un comunicat.







Per a la jornada de vaga estan convocats els treballadors de totes les àrees d'activitat de l'empresa, des dels que tenen els seus llocs a les refineries de petroli fins al personal de magatzem, passant pel d'oficina.





Amb la protesta volen aconseguir una reducció de la jornada i una pujada dels seus sous, ja que consideren que els exigeixen molt però reben poc. També exigeixen més sostenibilitat, una revisió dels sistemes d'anàlisi d'exercici i una millora de les condicions de seguretat laboral. D'altra banda, reclamen "suspendre el sever règim de productivitat i vigilància que Amazon ha utilitzat per esprémer els treballadors".





Per part seva, Kelly Nantel, portaveu d'Amazon, ha explicat que l'empresa ja treballava en una iniciativa per assolir les emissions zero de carboni de cara al 2040. A més, tenen en ment millorar els salatis dels empleats.





"Aquests grups representen una varietat d'interessos, i encara que no som perfectes a cap àrea, si observa objectivament el que Amazon està fent a cadascuna d'aquestes àrees, veurà que ens prenem el nostre paper i el nostre impacte molt seriosament", va comunicar Nantel.