El Parlament vota aquest dilluns si segueix la tramitació dels comptes

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró - @EP







El ple del Parlament votarà aquest dilluns les esmenes a la totalitat presentades contra el projecte de Pressupostos del Govern de Pere Aragonès, sense que encara estigui clar si algun dels grups de l'oposició retirarà la seva esmena o s'abstindrà per permetre la tramitació dels comptes.





El projecte de Pressupostos arriba a aquesta primera votació amb esmenes a la totalitat presentades per tots els grups parlamentaris de l'oposició: PSC-Units, Vox, CUP, comuns, Cs i PP, que tenen fins a les 10.30 d'aquest mateix dilluns per poder retirar-les.





Des del primer moment, el soci prioritari del Govern havia estat la CUP, que ja havia avisat que per aprovar els comptes calia fer un gir a l'esquerra de l'Executiu català i que es complís el pacte d'investidura amb ERC, i finalment la militància va decidir que els cupaires presentessin una esmena a la totalitat, malgrat seguir amb les negociacions.





Aquestes converses no van donar els seus fruits, ja que dissabte es va reunir la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) de la CUP, que va decidir mantenir l'esmena a la totalitat als comptes i no possibilitar-ne la tramitació dilluns.





CONVERSES AMB ELS COMUNS, SENSE JUNTS





Mentrestant, el Govern ha arribat a un acord amb els comuns per desencallar els comptes, cosa que va ser vist amb recel per algunes veus de Junts, que van afirmar que assistien a les reunions a "supervisar" les negociacions .





Després de la negativa de la CUP a tramitar els comptes i el rebuig constant del Govern a obrir la negociació amb el PSC, a l'Executiu d'Aragonès només li quedava una via: intentar arribar a un acord a contrarellotge amb els comuns.





Tot i això, de l'última reunió entre el Govern i els comuns, celebrada aquest diumenge a les 16.30 hores i sense representants de Junts, no havia sortit un acord, però finalment han arribat a un aquest dilluns després que a poques hores perquè expirès el termini per retirar les esmenes i que se celebri el debat a la totalitat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoquès aquest dilluns a les 8.30 hores un Consell Executiu on els socis de Govern analitzaran la situació .