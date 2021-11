CaixaBank aposta per l'impuls de l'hidrogen verd

Oficina de CaixaBank a la seu - @Caixabank



CaixaBank, en el seu compromís per accelerar la transició cap a una economia baixa en carboni i assolir la neutralitat d'emissions de CO2 el 2050, s'ha unit a European Clean Hydrogen Alliance, organisme dependent de la Comissió Europea.







L' Aliança té com a objectiu promoure i desenvolupar la producció d'hidrogen renovable com a motor de descarbonització d'àrees com el transport, la indústria i els sectors econòmics necessaris per assolir el compromís assumit per la Unió Europea.





L'European Clean Hydrogen Alliance està integrat al full de ruta de l'hidrogen de la Comissió Europea, que preveu mobilitzar un volum rellevant d'inversió per assolir els objectius climàtics fixats. Entre aquests, cal destacar els 2.600 milions d'euros que es destinaran a projectes de producció, distribució i aplicació d'hidrogen renovable, que generaran més de cinc milions de llocs de treball i afavoriran la reducció de 560 Mt d'emissions de CO2 a l'any.





Amb més de 900 membres, els participants s'organitzen en sis grups de treball, on es debat en fòrums temàtics l'agenda d'inversions, la cartera de projectes i la mobilització de recursos per instal·lar com a mínim 6 GW d'electrolitzadors d'hidrogen renovable a la Unió Europea per al 2024 i 40 GW per al 2030.





Així mateix, l'estratègia de l'Aliança estableix el límit temporal el 2050, moment en què les tecnologies d'hidrogen renovable estaran desplegades a gran escala.